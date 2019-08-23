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Найденную в лесу под Нижним Новгородом девочку перевели из реанимации

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Фото: Соцсети
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Пятилетнюю девочку, найденную 21 августа в лесу в Нижегородской области, перевели из отделения интенсивной терапии и реанимации в обычную палату педиатрического отделения. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Девочка вторые сутки находится в Нижегородской детской областной клинической больнице.

«Состояние средней степени тяжести с положительной динамикой. С девочкой находится ее мама», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Девочка потерялась в лесу в Нижегородской области 18 августа, когда вместе с родственниками пошла за грибами. К поискам пропавшей привлекли более тысячи человек. Найти ее удалось вечером 21 августа. После этого ребенка вертолетом доставили в больницу в Областную клиническую больницу в Нижнем Новгороде, пишет «Газета.ру».

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