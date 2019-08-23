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Мост на Чуйском тракте в Алтайском крае откроют до конца года

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Мост через Чумыш на Чуйском тракте в Тальменском районе Алтайского края после реконструкции будет пропускать в три раза больше машин, сообщает Упрдор «Алтай». Ширина переправы составит около 30 м, проезжая часть — 15 м вместо 7 м.

Старый мост с трудом справляется с высоким трафиком и осложняет паводковую ситуацию из-за большого количества опор, пишет altapress.ru. На правом берегу на следующей неделе начнется укладка верхнего слоя покрытия. На левой стороне специалисты укрепляют водопропускные трубы и конусы моста и путепровода. Выполнено 75% работ, открыть движение автомобилей планируют до конца года.

Как стало известно 16 августа, сели сошли на Чуйский тракт недалеко от села Иня на Алтае. Грязь и камни осложняют проезд по дороге. По направлению к границе с Монголией также размыло земляное полотно и обочины. Наиболее сложная обстановка складывается на участке Чуйского тракта от Чике-Тамана до Чаган-Узуна.

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