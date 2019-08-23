Российские ученые создали сверхпрочный бетон

Инженеры из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) разработали новый сорт бетона повышенной прочности. Он также подходит для строительства в зонах Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Бетон не растрескивается, не пропускает воду и выдерживает сильные морозы, говорится в сообщении ДВФУ.

Марочная прочность нового материала (показатель, который достигается через 28 дней после заливки) в 2,7–3,3 раза выше, чем у традиционных смесей. Также он в три раза более морозостоек и в четыре раза более водонепроницаем.

Кроме того, новинка не требует паровой и температурной обработки перед заливкой. Это позволит не только снизить энергозатраты, но и избежать лишних выбросов тепла в атмосферу.

Ранее в августе сообщалось, что российские ученые нашли способ удешевить производство биоразлагаемых полимеров с помощью бактерий. Он позволит получать пластик для применения в самых разных сферах, в том числе медицине.