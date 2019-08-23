Хабаровский чемпионат по рабочим профессиям соберет 500 участников

В Хабаровском крае планируют провести региональный чемпионат по рабочим профессиям «Абилимпикс». Он состоится в столице края с 11 по 13 сентября. Ожидается участие более 500 человек из двух городских округов и 12 муниципальных районов.

По словам замминистра образования и науки края Игоря Макурина, которые приводит ИА AmurMedia, первый региональный чемпионат движение «Абилимпикс» провело в 2016 году. Тогда было всего четыре компетенции. В 2019 году их уже 21.

Соревнования пройдут в трех категориях: «Школьники», «Студенты» и «Специалисты». Школьники продемонстрируют мастерство в столярном деле, флористике, вязанию крючком и спицами, резьбе по дереву и еще в пяти умениях.

Студенты посоревнуются в 12 компетенциях, в том числе в слесарном, столярном и поварском деле. Специалисты продемонстрируют мастерство по 14 направлениям, среди которых «Зубной техник», «Портной» и «Массажист».

Макурин отметил, что важной частью чемпионата станут мероприятия по трудоустройству и профориентации людей с инвалидностью. Мастер-классы и профессиональные пробы проведут для воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Победители чемпионата будут представлять Хабаровский край на национальных соревнованиях. Они пройдут в Москве с 20 по 22 ноября.

В столице Татарстана с 22 по 27 августа проходит чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. В нем принимают участие порядка 1,6 тыс. молодых профессионалов почти из 70 стран.