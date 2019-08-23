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Кличко рассказал об «особом» статусе Севастополя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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На Украине есть два города с «особым» статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В эфире телеканала NewsOne градоначальник посетовал, что власти страны хотят уничтожить самоуправление и ограничить полномочия мэра.

«И вот хотят «закон про столицу» изменить. Чтобы мэр, это — один человек, а глава городского совета — другой. Должность мэра законодательная, а исполнительная власть — это Киевсовет. В Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. И вот в том законе прописано, что только в этих двух городах, мэр становится председателем городской администрации», — заявил Кличко.

По его словам, должность мэра хотят сделать номинальной, а он стремится жить по европейским стандартам.

«Я хочу жить в Киеве. И жить по европейским стандартам. Я знаю, что такое стандарты этой жизни не из книг и журналов. Мне киевляне это поручили. И я делаю все на 110%, чтобы ситуация в Киеве поменялась», — добавил он.

Севастополь с 2014 года является российским городом федерального значения. Он вернулся в состав РФ в месте с Крымом по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией.

18 августа Кличко рассказал об отношении к своей знаменитой фразе про завтрашний день, которая стала интернет-мемом.

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