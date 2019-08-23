На Красной площади прошла репетиция «Спасской башни»

На Красной площади прошла репетиция фестиваля «Спасская башня». В Москву приехали 30 военных музыкальных коллективов из 12 стран. Общая численность всех делегаций — около тысячи человек. Впервые в фестивале участвуют коллективы из Северной и Южной Кореи. Для оркестра Народной армии КНДР это уже вторая поездка в Россию. «Спасская башня» открывается 23 августа, фестиваль продлится 10 дней.