Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 августа

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу, 23 августа. Информация размещена на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура поднимется до 21–23 градусов тепла, а ночью — 10–12 градусов.

В московской области воздух прогреется до 18–23 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 7–12 градусов.

Ожидаются переменная облачность и небольшой дождь ночью.

20 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара в Москву вернулась ненадолго.