Родильный дом подтоплен в Биробиджане

В Биробиджане грунтовые воды подтопили цокольный этаж родильного дома. С последствиями паводка в медучреждении пытаются бороться при помощи трех насосов.

Как сообщил ИА EAOMedia начальник управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Валерий Жуков, деятельности роддома подтопление не угрожает. Кроме того, по его данным, утром 23 августа был отмечен спад уровня воды. В подвальном помещении учреждения хранились документы. Их успели вывезти.

Из-за паводка в регионе объявили режим ЧС. Более 100 жилых домов оказались подтопленными. Пострадали дачные участки и фермерские угодья, под воду ушли дворы и тротуары. Движение по некоторым дорогам временно ограничено. В пункты временного размещения эвакуировано около 30 человек.