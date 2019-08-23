Евросоюз разработал экономическую программу для удара по США

Евросоюз (ЕС) разработал экономическую программу, которая может ответить на торговые ограничения со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом 22 августа сообщило издание Politico.

Согласно документу, в котором 173 страницы, ЕС в одностороннем порядке должен ввести таможенные пошлины на американские товары. Подобные «санкции» коснутся и таких технологических гигантов, как Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook, чтобы у европейских стран появилась возможность развивать свои технологические компании.

Таким образом, авторы документа настаивают на более жестких мерах в отношении США в торговой сфере.

В программе отмечается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна учредить Европейский фонд будущего, который инвестировал бы более $100 миллиардов в акции перспективных компаний континента. По задумке именно они должны в будущем конкурировать с американскими компаниями.

4 августа стало известно, что европейские страны страдают от антироссийских санкций больше, чем США, которые при этом сами их ввели. Так, торговая палата США признала, что запрет на ввоз говядины ударил по Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.