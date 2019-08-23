В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»

Шесть британок нашли зарытую 22 года назад капсулу времени и поразились «пугающе точным» предсказаниям из нее. Об этом пишет Mirror.

Как отмечает издание, 22 года назад подруги Кейти Винн, Джемма Линч, Эмма Пейдж, Шан МакГрири, Джемма Албистон и Джемма Рафседж в возрасте 15 лет закопали в деревне Хелсби Хилл капсулу, в которую поместили постеры своих любимых артистов, отрывки из личных дневников и шутливые предсказания о дальнейшей судьбе каждой из них.

Так, девочки пофантазировали о своих карьерах и будущих женихах. Вскрыть капсулу подруги планировали через 10 лет, однако встретиться в полном составе смогли только спустя 22 года.

В итоге выяснилось, что как и предполагалось Пейдж стала учительницей, Албистон посвятила жизнь работе с животными, став парикмахером для собак, а МакГрири нашла работу в офисе.

При этом, по словам Линч, нарисованное более 20 лет назад ее подругами платье, выглядит невероятно похожим на наряд, который она готовит к свадьбе.

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