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Врачи рассказали о влиянии семечек на развитие аппендицита

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Фото: Global Look Press/Pfeiffer, J./Arco Images GmbH
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Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заведующего отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора Андрея Кригера.

«Семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита. Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют», — цитирует его агентство.

Более того, по словам Кригера, факторы, увеличивающие риск развития аппендицита, вообще неизвестны.

Влияние на болезнь образа жизни, физических нагрузок и психологических неурядиц или диетических предпочтений не доказаны.

При этом способ лечения острой формы аппендицита всегда остается один — хирургический, но проводить полостное вмешательство «для профилактики» не стоит.

12 июня сообщалось, что исследование медиков, во время которого были проанализированы более 2 тыс. случаев аппендицита, показало, что семечки спровоцировали обострение только в восьми случаях.

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