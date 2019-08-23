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Эксперты объяснили снижение спроса на планшеты в России

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В России снижается популярность планшетов. По статистике их продажи в первой половине этого года сократились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам экспертов, такие тенденции связаны с тем, что на рынке растет предложение смартфонов с большой диагональю, которые по сути вымещают планшеты.

Однако размер экрана — это не самое главное достоинство новых гаджетов. К примеру, смартфон гораздо удобнее в использовании, и его легче носить с собой. Помимо этого, телефоны быстро дешевеют по мере выпуска новых моделей.

Эксперты также отметили, что планшеты долго время пытались вытеснить с рынка компьютеры и ноутбуки, но практика показала обратное.

Подробнее читайте в эксклюзивном материли «Известий»:

Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть

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