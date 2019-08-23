Беглов поблагодарил вышедших на митинг в Малиновке активистов

Глава Санкт-Петербурге Александр Беглов поблагодарил активистов и депутатов, которые боролись за прекращение застройки парка Малиновка в Красногвардейском районе.

Борьба за участок парка шла в течение восьми лет. Там хотели построить храм, однако часть горожан выступила против сокращения зеленых насаждений.

В результате Александр Беглов внес в Заксобрание законопроект, который возвращает спорный участок в защитную зону. Таким образом вопрос о переносе места строительства был закрыт.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» Беглов также поблагодарил активистов, которые вышли на митинг в защиту парка.

«Они тоже хотят сделать какие-то хорошие дела. Они делают их так, как умеют это делать. Кто-то митинги проводит, кто-то деревья сажает, кто-то скамейки починит. По-разному бывает. Но они тоже хотят услышать благодарные слова в свой адрес. Я хотел бы всем активистам, депутатам, политикам сказать спасибо, совершенно искренне», — сказал глава Петербурга.

Он подчеркнул, что вопрос решен окончательно.

Кроме того, Александр Беглов рассказал о планах по благоустройству Санкт-Петербурга. По его словам, в городе отремонтируют 500 дворов и более 300 детских и спортивных площадок. Также власти уделят внимание паркам и садам.