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Шесть человек погибли в ДТП на востоке Кубы

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Фото: youtube.com/Visión Tunera
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ДТП на востоке Кубы унесло жизни шести человек, в том числе двоих детей. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил телеканал TunasVisiоn.

Причиной, по предварительным данным, мог стать уснувший за рулем автомобиля водитель.

Машина сначала врезалась в ограждение моста, а потом рухнула в кювет с четырехметровой высоты и загорелась.

Отмечается, что автомобиль был взят напрокат в местной туристической компании.

В январе сообщалось, что семь человек погибли, еще 33 пострадали в результате опрокидывания автобуса с 40 пассажирами, включая 22 иностранных граждан, в провинции Гуантанамо на Кубе.

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