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В США королеву красоты лишили титула за поддержку Трампа

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Фото: соцсети
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В США у победительницы конкурса красоты Кэти Уильямс отобрали титул «Мисс Невада» из-за публикации поста в поддержку американского лидера Дональда Трампа. Об этом 22 августа сообщило издание The Hill.

После участия в конкурсе «Мисс Америка» модель выложила несколько постов политической направленности на официальной странице победительницы штата. Она заявила, что согласна с политикой, проводимой президентом Трампом, назвала движение антифашистов терроризмом и раскритиковала феминизм. В ответ на эти действия организаторы конкурса лишили Уильямс титула.

По их словам, участницы не должны выражать свои политические взгляды, а если для них это важно, то подобное можно писать на личных страницах в социальных сетях.

«Я не понимаю, как можно подвергать цензуре человека из-за его консервативных убеждений. Если бы я была более либеральна, никаких проблем не было бы», — ответила она на решение организаторов.

9 июля сообщалось, что Трамп оскорбил экс-посла Великобритании в США Кима Дэррока. Американский лидер назвал его «чокнутым» и «очень глупым парнем».

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