Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце. Об этом 22 августа сообщило издание Busines Insider.

После того, как снимок появился в социальных сетях, пользователи начали активно критиковать британского политика и обвинять его в неуместном поведении. Так, биограф Джонсона Соня Пернелл охарактеризовала его поведение как «грубое и стыдное».

В это же время издание отмечает, что поступок Джонсона скорее всего был шуткой, поскольку на опубликованных в Сети видеороликах слышно, как политики смеются.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4