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Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол

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Фото: REUTERS/Christophe Petit Tesson
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце. Об этом 22 августа сообщило издание Busines Insider.

После того, как снимок появился в социальных сетях, пользователи начали активно критиковать британского политика и обвинять его в неуместном поведении. Так, биограф Джонсона Соня Пернелл охарактеризовала его поведение как «грубое и стыдное».

В это же время издание отмечает, что поступок Джонсона скорее всего был шуткой, поскольку на опубликованных в Сети видеороликах слышно, как политики смеются.

На этот случай отреагировал и журналист издания Sky News Том Райнер в своем Twitter. По его мнению, что Макрон предположил, что столик можно использовать как подставку для ног, а Джонсон это наглядно продемонстрировал.

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но». В начале августа британские СМИ писали, что Джонсон намерен осуществить Brexit, даже если большинство членов палаты общин парламента Великобритании вынесет его правительству вотум недоверия.

По словам советника главы кабмина Доминика Каммингса, вотум недоверия может быть вынесен в сентябре, когда возобновятся заседания, что потенциально приведет к внеочередным выборам.

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