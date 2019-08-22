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Помпео дал оценку аресту финдиректора Huawei

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Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
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Соединенные Штаты не рассматривают арест финансового директора китайской корпорации Huawei как разменную монету в торговых войнах с Китаем. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос, сообщает 22 августа «РИА Новости».

Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде в декабре 2018 года. Позже топ-менеджера выпустили под залог, обязали платить за собственную охрану и носить GPS-браслет. Финдиректора Huawei обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Весной 2019 года Китай выразил решительный протест Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США.

В мае Помпео заявил, что компания Huawei и Коммунистическая партия Китая представляют наибольшую угрозу для экономической и национальной безопасности США. 15 мая президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Министерство торговли США объявило тогда, что внесет Huawei и связанные с ней компании в свой черный список.

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