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Выставка современных художников открылась во Владивостоке

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В залах Приморского отделения Союза художников России во Владивостоке открылась выставка «Amore море» художников Ольги Шипиловой и Константина Солодуненко. Посетители могут увидеть, как выглядят море и город глазами художников.

Представители отделения рассказали о том, что имя Ольги Шилиловой во Владивостоке было известно очень давно. Однако это ее первая персональная выставка, сообщает РИА «Восток-Медиа». Экспозиция открыта до 1 сентября.

На прошлой неделе в Дальневосточном художественном музее Хабаровска открылась выставка картин путешественника Федора Конюхова. В экспозицию вошли работы, которые хранятся в частной коллекции семьи Цыгановых.

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