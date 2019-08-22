Выставка современных художников открылась во Владивостоке

В залах Приморского отделения Союза художников России во Владивостоке открылась выставка «Amore море» художников Ольги Шипиловой и Константина Солодуненко. Посетители могут увидеть, как выглядят море и город глазами художников.

Представители отделения рассказали о том, что имя Ольги Шилиловой во Владивостоке было известно очень давно. Однако это ее первая персональная выставка, сообщает РИА «Восток-Медиа». Экспозиция открыта до 1 сентября.

На прошлой неделе в Дальневосточном художественном музее Хабаровска открылась выставка картин путешественника Федора Конюхова. В экспозицию вошли работы, которые хранятся в частной коллекции семьи Цыгановых.