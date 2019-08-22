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Мать посаженного на цепь мальчика решила забрать его через суд

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Фото: Depositphotos
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Мать ребенка, которого в Белореченском районе Краснодарского края отец посадил на цепь в сарае, решила вернуть его через суд. Об этом 22 августа она рассказала ТАСС.

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Виктория Пономарчук, подала иск о восстановлении за ней прав на место жительства ребенка в Белореченский районный суд Краснодарского края. Как сообщает женщина, дата заседания еще не назначена, но иск рассмотрят в течение двух месяцев.

Валентин Матвиенко, отец мальчика, посадивший его на цепь, против передачи сына не возражает. Мужчина объяснил, что у мальчика возникли сложности в поведении.

24 июля Пономарчук заявила о желании вернуть сына домой после того, как врачи реабилитационного центра помогут восстановить его психологическое и физическое здоровье.

23 июля в администрации Кубанского сельского поселения рассказали, что у родной матери мальчика есть финансовая возможность содержать ребенка, если суд его возвратит. По их словам, женщина живет в аккуратном и чистом доме, где хватает места для детей, не состоит на учете ни у нарколога, ни у психиатра и получает пособие по потере кормильца после смерти мужа. Также ей помогает деньгами нынешний сожитель — военный-контрактник. Сейчас она в декрете и скоро должна родить четвертого ребенка.

22 июля Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 46-летнего жителя села Великовечного о незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына от первого брака. По данным следствия, он посадил мальчика на цепь в сарае и уехал со второй женой и младшим четырехлетним сыном в перинатальный центр Краснодара. Мальчику удалось выбраться. 18 июля он пришел в местный магазин с обрывком цепи с навесным замком на шее. В настоящее время он находится в реабилитационном центре.

Родители ребенка развелись в 2011 году. Пять лет спустя, по постановлению суда, его забрал к себе отец.

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