Захарова нашла общее в покупке Гренландии и возвращении Крыма в Россию

Между обсуждением возможной продажи острова Гренландии Данией и присоединением Крыма к России есть объединяющие факторы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, и в первом, и во втором случае отстаивание права на самоопределение встречают разную реакцию западных государств. Дипломат напомнила о позиции королевской семьи Дании, заявившей, что судьбу острова Гренландия должны решать его жители.

«Оказывается, в идеологии и в политических предпочтениях, что касается геополитики, у нас очень много общего с той же самой Данией», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1». По ее словам, непонятно, почему эта концепция показалась Западу неправильной.

Тогда Россия реализовала право жителей Крыма решать вопрос о принадлежности их территории, но реакция западных государств была принципиально иной.

О намерении Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию написала газета The Wall Street Journal 16 августа, добавив, что сделка укрепит позиции США в Арктике. Информацию позже подтвердил сам американский лидер.

В МИД Гренландии ответили, что остров не продается, а датский премьер Метте Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. Однако Трамп из-за слов премьер-министра отменил визит в Данию.

При этом в королевской семье намерение американского лидера оценили положительно и предлагали спросить мнение жителей Гренландии. В частности, принцесса Антония Шаумбург-Липпе и принц Марио Макс Шаумбург-Липпе заявили, что любое решение народа автономии по этому вопросу будет поддержано.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.