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Несовершеннолетние девушки в Хабаровском крае родили более 130 детей

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По статистике комитета по делам ЗАГС и архивов Хабаровского края, самыми молодыми матерями в этом году стали две 14-летние девочки. С января по июнь 20 малышей родились у 15-летних подростков, 45 детей — у 16-летних, 66 младенцев — у 17-летних девушек.

Такие показатели связаны с приездом мигрантов из стран, в которых законодательно разрешено выходить замуж с 14 лет. Врачи отмечают, что в таком возрасте беременность нежелательна. В частности, слишком ранняя половая жизнь может привести к возникновению хронических воспалительных заболеваний со стороны придатков матки. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, в России в 2018 году родились пятеро детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет. Об этом говорится в тематическом отчете Росстата. По данным ведомства, в 2018 году матерями также стали четыре 12-летние девочки, 13-летние родили 34 ребенка, а 14-летние — 190, при этом четверо уже второго.

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