Пожар на складе свечей в Петербурге локализован на площади 4 тыс. кв. м

Спасатели локализовали пожар на складе свечей на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м. Из здания эвакуированы 200 человек», — отмечается на сайте ведомства вечером в четверг, 22 августа.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 14:10, 14:28 из-за угрозы распространения огня ранг пожара повышен до №1БИС.

На месте пожара работают специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Ранее, по данным МЧС, площадь пожара составляла 2 тыс. кв. м. Из-за возгорания обрушились перекрытия на третьем и четвертом этажах, к вылету на место происшествия готовился вертолет Ми-8 МЧС России.