Глава СПЧ не поверил в возможность блокировки YouTube и Instagram в РФ

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал, что не верит в возможность блокировки в России видеохостинга YouTube и социальной сети Instagram. Об этом 22 августа сообщает ТАСС.

«Я не верю в то, что у нас могут быть приняты какие-то решения по отключению Instagram и YouTube. Судом было принято решение отключить Telegram. Ну и что? <…> Суд не имеет права <...> выносить решение, которое он не сможет исполнить», — заявил Федотов во время встречи с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» в Пятигорске Ставропольского края.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск РКН о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.

В августе того же года Telegram изменил политику конфиденциальности и согласился раскрывать IP-адрес и номер телефона подозреваемого при получении соответствующего решения суда. Позже в Роскомнадзоре назвали условия для разблокировки Telegram.