Останки «Титаника» вскоре могут исчезнуть со дна океана

Первая за 15 лет экспедиция к обломкам «Титаника» шокировала ученых. Солевая коррозия и бактерии, поедающие металл, уничтожают останки корабля. Исследователи говорят, что вскоре от легендарного судна ничего не останется. Водолазы обнаружили разрушения в правом

корпусе около служебных помещений. Вместе с частью корабля портятся роскошные каюты.