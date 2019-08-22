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Международный книжный фестиваль пройдет в Иркутске

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Детские писатели Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак, Алексей Олейников и Артур Гиваргизов приедут на Иркутский международный книжный фестиваль, который пройдет с 30 августа по 1 сентября на площади перед стадионом «Труд». Программа мероприятия предполагает — встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы для начинающих авторов, фестиваль мультфильмов и ярмарку 35 детских книжных издательств.

Также 31 августа в иркутском планетарии покажут сборник мультфильмов современных российских аниматоров от студии «Пчела» и лучшие работы из программы Большого фестиваля мультфильмов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу «Вольного дела».

На ИМКФ выступят норвежский прозаик Эрленд Лу, армянская писательница Мариам Петросян, русско-британский журналист и прозаик Оуэн Мэтьюз и другие.

Напомним, Бердск в Новосибирской области готовится принять 3 февраля масштабный книжный фестиваль. На мероприятия планируют приехать именитые писатели, в том числе Павел Басинский.

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