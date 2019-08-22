Еще три центра инновационного творчества откроют в Приангарье

Три центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) откроют за счет средств бюджета Иркутской области до конца года. Стартовал прием документов для участия в конкурсе на предоставление субсидии.

ЦМИТы проводят совместные конкурсы и соревнования по направлениям деятельности, участвуют в межрегиональных олимпиадах и семинарах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

На конкурс допускаются индивидуальные предприниматели. В регионе уже есть шесть таких центров: два — в Иркутске, по одному в Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхове, Тулуне.