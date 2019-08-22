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Исследователи опубликовали видео с разрушающимся «Титаником»

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Фото: facebook.com/Triton Submarines
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Исследователи опубликовали видео первого за 14 лет пилотируемого погружения к «Титанику» и рассказали о состоянии затонувшего корабля. Эксперты отмечают, что корпус судна разрушается под воздействием коррозии и микроорганизмов.

«Самой ужасающей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана», — цитирует специалиста Парка Стивенсона Atlantic Productions.

Российский эксперт полагает, что надстройка корабля будет и дальше разрушаться, а корпус сохранится еще долго.

«Тонкий металл, обычная черная сталь. Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий», — рассказал «РИА Новости» руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.

Британский пароход «Титаник», который считали крупнейшим пассажирским лайнером в мире, столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул. Это произошло 14 апреля 1912 года. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек.

Лайнер лежит на дне Атлантического океана на глубине 3,8 тыс. м в 600 км от канадского побережья.

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