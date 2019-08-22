Прямой эфир

Более сотни брянских деревень включили в архив «Живая деревня»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В национальный архив «Живая деревня» попали 127 деревень Брянской области. Речь идет о мемориальном проекте в память о сожженных в годы Великой Отечественной войны населенных пунктах.

Как поясняет интернет-газета «Брянские новости», немецкие войска оккупировали Брянщину в августе–октябре 1941 года. Борьба против фашистов превратилась во всенародное движение с первых дней оккупации. В лесах Брянской области действовало около 60 тыс. партизан.

Проект «Живая деревня» реализует благотворительный фонд «Наша память» при поддержке Фонда президентских грантов. Его цель — создание базы данных уничтоженных оккупантами во время ВОВ населенных пунктов на территории современной России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен ВОВ
Изображения солдат НАТО убрали с памятника погибшим в ВОВ в Приамурье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019