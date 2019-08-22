Более сотни брянских деревень включили в архив «Живая деревня»

В национальный архив «Живая деревня» попали 127 деревень Брянской области. Речь идет о мемориальном проекте в память о сожженных в годы Великой Отечественной войны населенных пунктах.

Как поясняет интернет-газета «Брянские новости», немецкие войска оккупировали Брянщину в августе–октябре 1941 года. Борьба против фашистов превратилась во всенародное движение с первых дней оккупации. В лесах Брянской области действовало около 60 тыс. партизан.

Проект «Живая деревня» реализует благотворительный фонд «Наша память» при поддержке Фонда президентских грантов. Его цель — создание базы данных уничтоженных оккупантами во время ВОВ населенных пунктов на территории современной России.