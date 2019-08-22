Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге
Вандалы осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом 22 августа пишет «РИА Новости».
В полиции отметили, что неустановленные злоумышленники нанесли на монумент надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем», а также дату — «1968», пишет RT.
В настоящее время правоохранители проверяют записи с камер наружного видеонаблюдения, а также оставшиеся около монумента следы.
Памятник Маршалу Ивану Коневу установили в столице Чехии в 1980 году. В мае 1945 года советские войска под руководством маршала Конева освободили Прагу от гитлеровцев.
Посольство России в Чехии осудило акт вандализма. В связи с инцидентом посольством направлена нота протеста в МИД Чехии.
Памятник маршалу Коневу в Праге уже становился мишенью вандалов — в 2017 и 2018 годах.