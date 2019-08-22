Прямой эфир

Дайверы исследуют затопленные под Брянском города

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянской области начинается экспедиция «Тайны затопленных городов». Местные дайверы отправятся в нее 24 и 25 августа 2019 года. Место погружения — район села Юдиново Погарского района. Об этом селе весь мир узнал в ХХ веке после того, как там обнаружили окаменелости и поселения первобытных людей.

Аквалангисты намерены исследовать реку Судость, которая, как считают ученые, таит в себе много загадок. NASHBRYANSK.RU в подводном клубе «Скат» рассказали, что на дне реки покоятся остатки затонувших поселений.

Там можно увидеть, к примеру, вертикальные стены и глиняные валуны размером с автомобиль. В Судости много и раковых нор, которые образовали целые скальные города.

Ранее археологи обнаружили на раскопках в Унечском районе Брянской области десятки предметов, которые относятся ко II веку до н.э.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водолазы российского Тихоокеанского флота впервые погрузились на 416 м
Новые древности: главные находки археологов в постсоветских странах
Великая Узбекская стена, «золотой человек» и старейший глаз планеты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019