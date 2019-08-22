Дайверы исследуют затопленные под Брянском города

В Брянской области начинается экспедиция «Тайны затопленных городов». Местные дайверы отправятся в нее 24 и 25 августа 2019 года. Место погружения — район села Юдиново Погарского района. Об этом селе весь мир узнал в ХХ веке после того, как там обнаружили окаменелости и поселения первобытных людей.

Аквалангисты намерены исследовать реку Судость, которая, как считают ученые, таит в себе много загадок. NASHBRYANSK.RU в подводном клубе «Скат» рассказали, что на дне реки покоятся остатки затонувших поселений.

Там можно увидеть, к примеру, вертикальные стены и глиняные валуны размером с автомобиль. В Судости много и раковых нор, которые образовали целые скальные города.

Ранее археологи обнаружили на раскопках в Унечском районе Брянской области десятки предметов, которые относятся ко II веку до н.э.