Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза

В Санкт-Петербурге площадь пожара на складе свечей выросла до 4 тыс. кв. м. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.

«Площадь пожара — 4 тыс. кв м», — рассказал собеседник агентства.

Ранее, по данным МЧС, площадь пожара составляла 2 тыс. кв. м. Из-за возгорания обрушились перекрытия на третьем и четвертом этажах, к вылету на место происшествия готовился вертолет Ми-8 МЧС России.

В результате инцидента эвакуировали 200 людей, один человек пострадал и был доставлен в больницу. Пожару присвоили максимальный, пятый, ранг сложности.

На месте возгорания работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, сообщает телеканал «78».