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Международный фонд сохранения животных взял под защиту сайгаков

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Фото: Depositphotos
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Международное сообщество взяло сайгака под особую охрану. Об этом 22 августа «РИА Новости» сообщила старший советник программы по сохранению морей Международного фонда сохранения животных (IFAW) и участник переговоров Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Мария Воронцова.

На торговлю сайгаком или его рогами, применяющимися в восточной медицине, наложен запрет.

«Сайгака внесли во второе приложение СИТЕС с нулевой квотой по коммерческой торговле. Лучше было бы в первое приложение, которое запрещает торговлю, но это тоже хороший вариант», — пояснила Воронцова. По ее словам, все страны, в которых обитает этот зверь, выступили за включение сайгака в приложение конвенции, в их число вошли Россия и Казахстан.

Воронцова добавила, что самую серьезную опасность для животного представляла позиция Китая: в нем сайгаков истребляли ради 10 тыс. т рогов в год. В случае сохранности этой квоты сайгаки могли полностью исчезнуть как вид.

Популяция сайгака за последние 10 лет сократилась на 80%. Сейчас в нее входит 350 тыс. особей, а группировка животных, находящихся на территории России, составляет около 5 тыс. зверей. На данный момент сайгаки находятся на грани полного исчезновения.

В апреле депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сообщил об угрозе вымирания северных оленей, а в начале июля Красную книгу Москвы пополнили 117 видов животных и растений.

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