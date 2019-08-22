Международный фонд сохранения животных взял под защиту сайгаков

Международное сообщество взяло сайгака под особую охрану. Об этом 22 августа «РИА Новости» сообщила старший советник программы по сохранению морей Международного фонда сохранения животных (IFAW) и участник переговоров Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Мария Воронцова.

На торговлю сайгаком или его рогами, применяющимися в восточной медицине, наложен запрет.

«Сайгака внесли во второе приложение СИТЕС с нулевой квотой по коммерческой торговле. Лучше было бы в первое приложение, которое запрещает торговлю, но это тоже хороший вариант», — пояснила Воронцова. По ее словам, все страны, в которых обитает этот зверь, выступили за включение сайгака в приложение конвенции, в их число вошли Россия и Казахстан.

Воронцова добавила, что самую серьезную опасность для животного представляла позиция Китая: в нем сайгаков истребляли ради 10 тыс. т рогов в год. В случае сохранности этой квоты сайгаки могли полностью исчезнуть как вид.

Популяция сайгака за последние 10 лет сократилась на 80%. Сейчас в нее входит 350 тыс. особей, а группировка животных, находящихся на территории России, составляет около 5 тыс. зверей. На данный момент сайгаки находятся на грани полного исчезновения.

В апреле депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сообщил об угрозе вымирания северных оленей, а в начале июля Красную книгу Москвы пополнили 117 видов животных и растений.