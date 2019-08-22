Бригады паллиативной помощи появились в Красноярске

Во всех районах Красноярска на средства гранта созданы выездные бригады паллиативной помощи. Проект «Я выбираю жизнь» реализует благотворительный фонд «Феникс». Это единственная НКО в городе, которая занимается такой работой.

Каждая бригада состоит из сиделки, волонтера, психолога и духовного наставника. В функции бригад входит: санитарно-гигиенический уход, подмена родственников у кровати больного, уборка в квартире, сопровождение-помощь в стационаре лежачим больным и колясочникам, передает ИА KrasnoyarskMedia. В рамках проекта с сентября будет проходить полноценное обучение паллиативному уходу в «Школе социального волонтерства».

Ранее в Курске на базе городской больницы №3 открылось отделение паллиативной помощи. Замгубернатора региона Ирина Хмелевская ознакомилась с его работой 8 августа. Отделение было перепрофилировано из неврологического отделения и рассчитано на 20 коек. Стоимость работ составила 7,3 млн рублей.