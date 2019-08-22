Пожару на складе в Санкт-Петербурге присвоен максимальный ранг сложности

Один человек пострадал при пожаре в административно-складском здании в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Пожар произошел 22 августа в Невском районе города. Огонь охватил четырехэтажное здание, площадь возгорания превысила 2 тыс. кв. м. К тушению пожара направлен пожарный поезд.

Как отмечает телеканал «Звезда», здание полностью охвачено огнем. Известно, что в горящем строении около 40 фирм арендовали помещения. Спасатели эвакуировали оттуда 200 посетителей и сотрудников. По предварительным данным, один человек получил ожоги и отравление продуктами горения.

Пожару присвоен максимальный, пятый ранг сложности. Как пишет РЕН ТВ, произошло обрушение между третьим и четвертым этажами. По предварительной информации, в горящем помещении находилось производство свечей.

На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, сообщает телеканал «78».