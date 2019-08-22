Тульскому городу Кимовску присвоили статус моногорода

Город Кимовск в Тульской области получил статус моногорода. Изменения в перечень монопрофильных муниципальных образований внесло правительство России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как уточняют «Тульские известия», программа развития монопрофильных муниципальных образований нацелена на снижение зависимости от деятельности градообразующих предприятий. Рабочие места создаются в рамках реализации инвестиционных проектов, городская среда улучшается, происходит диверсификация экономики.

В марте особый статус получила одна из территорий Пермского края. Моногородом стал Горнозаводский городской округ. Местный бизнес, которые реализует инвестиционные проекты, теперь может рассчитывать на федеральную поддержку.