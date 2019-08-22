Песков прокомментировал призыв ученых освободить участников беспорядков в Москве

В Кремле прокомментировали призыв ученых прекратить преследование участников массовых беспорядков, которые произошли в Москве 27 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к позиции научных работников «безусловно нужно прислушаться».

«Вместе с тем мы не видели письма, я не могу сказать, о чем там идет речь и кто там подписант», — добавил Песков.

Ранее 22 августа сообщалось об ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, которые потребовали освободить фигурантов дела о массовых беспорядках. Их письмо опубликовало интернет-издание «Троицкий вариант». На момент подготовки данного материала под посланием ученых властям подписались 513 человек.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны за различные нарушения. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. На данный момент арестовано 12 фигурантов дел.

Впоследствии в столице состоялись еще несколько санкционированных и несанкционированных акций. Тогда Дмитрий Песков заявлял, что проведение этих митингов «никоим образом» нельзя назвать политическим кризисом.