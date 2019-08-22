В Астрахани установлен новый температурный рекорд

В Астрахани побит температурный рекорд августа. 21 числа в городе столбики термометров поднялись до отметки в +38,4 градуса, что на 0,3 градуса выше температуры 21 августа 2016 года, дня, считавшегося самым жарким в этом месяце в истории города.

Как отмечает «Астрахань-24», температурный рекорд также был побит 2 июля 2018 года. В тот день впервые за 137 лет метеорологических наблюдений была зафиксирована температура +40,6 градуса.

В Москве самым теплым днем августа стало 20-е число. На станции, установленной на ВДНХ, воздух прогрелся до 26,4 градуса. До этого самым жарким днем последнего летнего месяца 2019 года считали 8 августа, когда столбики термометров поднимались до отметки в 25,9 градуса.