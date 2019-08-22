На газовой заправке в Чечне прогремел взрыв

Сильнейший взрыв прогремел на газовой заправке в Чечне. Огонь перебросился на ближайшие строения и припаркованный автомобиль. Автоцистерна с газом взлетела на воздух после прибытия на АЗС в селе Серноводск. Спасатели предотвратили распространение пламени, к счастью, никто не пострадал. Следователи выясняют причину происшествия.