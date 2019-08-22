Новые улицы появятся в Советском районе Казани

В Советском районе Казани появятся новые улицы в жилом массиве «Султан Ай». Об этом сообщает пресс-служба исполкома города.

Улицы будут называться — Зеленая Роща, Алтын, Алмазная, Айтуган и Райхан. Решение о присвоении было принято с учетом обращений собственников земельных участков. Комиссия по топономике также дала соответствующие рекомендации, пишет InKazan.ru.

12 августа сообщалось, что в Казани во время сильного дождя пострадали 45 квартир, расположенных в домах, где проходит капремонт. После оценки ущерба будет принято решение о компенсации.