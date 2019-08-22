Грандиозным концертом завершатся Дни Москвы в Липецке

Порядка 10 тыс. жителей Липецка могут принять участие в концерте, завершающем проведение в регионе Дней Москвы. Он пройдет на Соборной площади 22 августа.

В программе — выступление групп «Пицца» и «Кватро», солистки Большого театра Ксении Дежневой, финалистки проекта «Голос» Тины Кузнецовой, заслуженного артиста России Феликса Царикати и народной артистки России Ларисы Долиной.

GOROD48 также добавляет, что в рамках Дней Москвы в этот же день в областной администрации делегация из Москвы обсудит перспективы сотрудничества с губернатором Игорем Артамоновым, пройдут круглые столы по вопросам реабилитации инвалидов, образования, организации тушения пожаров, взаимодействия власти и жителей в управлении городом.

А 23 августа делегация отправится к ветеранам Великой Отечественной войны, которые участвовали в обороне Москвы. Встречи состоятся в Лебедянском и Чаплыгинском районах.