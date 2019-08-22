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В ДНР заявили о затягивании Киевом разведения сил на линии соприкосновения

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Украина продолжает затягивать разведение сил и средств на линии соприкосновения, несмотря на заявления о намерении продвинуться в мирном урегулировании. Об этом заявил «Известиям» замглавы народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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По его словам, украинская сторона стремится сохранить возможность для быстрого перехода к активным действиям. Однако надежда на прогресс сохраняется с учетом позиции Москвы, Берлина и Парижа, призывающих Киев к деэскалации.

«Возможность активной фазы действий сохраняется. Где-то начинается разведение, а на каких-то участках нет», — сказал Басурин. По его словам, ситуация на линии соприкосновения остается стабильной, обстрелы с украинской стороны происходят хоть и реже, но регулярно.

С 21 июля между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса действует так называемое бессрочное перемирие, но обе стороны конфликта сообщают о нарушениях режима тишины, отмечая снижение интенсивности обстрелов.

Стороны конфликта достигли договоренности по восстановлению частично разрушенного моста у Станицы Луганской — единственной связующей артерией между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Киеву частью Луганской области. В этом районе силы и средства разведены и идет процесс разминирования.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 23 августа.

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