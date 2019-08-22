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Женщина погибла после наезда в Волгоградской области

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В городе Палласовск в Волгоградской области на женщину-пешехода наехал неизвестный автомобиль. Пострадавшая скончалась в больнице.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла в ночь на 22 августа на Остравской улице. Было установлено, что неизвестный автомобиль двигался от улицы Победы в сторону улицы Мира. Совершив наезд, водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавшую 46-летнюю женщину обнаружили прохожие. Спасти ее не удалось, от полученных травм она скончалась в больнице.

Водителя объявили в розыск. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

15 августа в Сарапуле (Удмуртская Республика) водитель иномарки наехал на мальчика-велосипедиста и скрылся с места аварии. Позже его удалось найти и задержать.

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