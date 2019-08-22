Младенец пострадал в результате ДТП в Башкортостане

Пять человек получили травмы в результате столкновения двух машин в Башкортостане. Среди пострадавших есть шестимесячный ребенок.

Авария произошла на автодороге Уфа–Инзер–Белорецк на территории Белорецкого района. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Rapid на перекрестке не предоставил преимущество Volkswagen Passat. В результате столкновения оба автомобилиста получили травмы. Также пострадала 34-летняя пассажирка машины Volkswagen и два пассажира Skoda, в том числе шестимесячный ребенок. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Все пострадавшие доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Крыму микроавтобус совершил столкновение со стоящим на обочине автомобилем Renault. Травмы получили шесть человек, в том числе один ребенок.