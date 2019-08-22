Прямой эфир

Младенец пострадал в результате ДТП в Башкортостане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять человек получили травмы в результате столкновения двух машин в Башкортостане. Среди пострадавших есть шестимесячный ребенок.

Авария произошла на автодороге Уфа–Инзер–Белорецк на территории Белорецкого района. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Rapid на перекрестке не предоставил преимущество Volkswagen Passat. В результате столкновения оба автомобилиста получили травмы. Также пострадала 34-летняя пассажирка машины Volkswagen и два пассажира Skoda, в том числе шестимесячный ребенок. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Все пострадавшие доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Крыму микроавтобус совершил столкновение со стоящим на обочине автомобилем Renault. Травмы получили шесть человек, в том числе один ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв крупного ДТП на юге Якутии выросло до шести
В ДТП с шестью автомобилями в Подмосковье пострадали два человека

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019