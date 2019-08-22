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Грунтовое покрытие в аэропорту Олекминска начнут менять в октябре

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Более 4 млрд рублей в этом году будет выделено на реконструкцию аэропортов Якутии. Из этих средств около 2,7 млрд направят на реконструкцию аэропорта Олекминск.

Это важный вопрос для местных жителей. Из-за размытого грунта на взлетно-посадочной полосе аэропорт порой не работает по три месяца в году. Транспортную проблему решит полная замена грунтового покрытия на искусственное, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе минтранса республики.

Работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы начнутся с октября 2019 года. До апреля 2020 года ограничений по приему воздушных судов Ан-24 не ожидается, но уже с весны аэропорт сможет принимать воздушные суда 4-го класса – это Л-410 и вертолеты Ми-8.

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