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Жителю Оренбуржья грозит 4 года тюрьмы за пистолет для отпугивания ондатр

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В Оренбургской области в поселке Первомайский у одного из жителей нашли самодельное оружие. Предмет напоминал пистолет и длинным дулом. Его нашли в гараже.

62-летний хозяин гаража признался, что смастерил оружие самостоятельно и пугал из него ондатр на рыбалке. Эксперты подтвердили — изделие является самодельным гладкоствольным оружием и из него можно стрелять.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия». Хозяину изделия грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает ИА «Оренбуржье».

22 августа сообщалось, что таможенники на Сахалине нашли на борту газовоза из Южной Кореи «арсенал ниндзя» — всего 32 металлических предмета: палаши, копья и сюрикены.

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