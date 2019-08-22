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Ремонт школы искусств в Рязани завершат к сентябрю

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В Рязани к новому учебному году готовится детская школа искусств «Квинта». Сейчас в здании идет ремонт. Об этом мэр города Виктор Кувайцев сообщил на своей странице в Facebook.

Мэр написал, что ранее школа размещалась в РДК «Терновский», теперь она займет отдельное здание по улице Терновского. По его словам, это позволит увеличить количество обучающихся и создать для них комфортные условия, пишет ИА «Пенза-пресс».

В здании завершили ремонт кровли и приступили к замене окон. Также запланировано благоустройство прилегающей территории. Глава города отметил, что к сентябрю все работы должны завершиться.

16 августа сообщалось, что в Пензе завершилась приемка школ и детских садов к новому учебному году. Во многих учреждениях были проведены ремонтные работы.

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