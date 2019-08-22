Ульяновцев предупредили о взрывах на Президентском мосту

Жителей Ульяновска попросили не пугаться взрывов на Президентском мосту. Там будут снимать сериал «Пять минут тишины».

Съемки пройдут 23 и 25 августа на нижнем ярусе переправы. Движение по верхнему ярусу продолжится как обычно, в штатном режиме.

Как уточняет 1ul.ru, пиротехнический черный и белый дым, а также горелки съемочная группа использует для создания более реалистичной картинки погони. При этом этот дым полностью безопасен.

Сериал начали снимать в Ульяновске 19 июля. Всего в регионе запланировано 80 съемочных смен. В составе группы — более 40 специалистов и 30 актеров.

Кроме того, в создании сериала задействовали актеров ульяновских театров, творческие коллективы, учащихся киношколы. Местные жители снимаются в сценах с массовкой.

Сериал производится по заказу канала НТВ на базе ульяновской кинокомпании «Киноателье».