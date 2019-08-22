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Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Калининградской области

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В городе Черняховск Калининградской области построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Сейчас идет формирование земельного участка.

Как сообщили Калининград.Ru в пресс-службе регионального правительства, губернатор региона Антон Алиханов предложил властям города ускорить подготовку проектно-сметной документации ФОКа. Это необходимо, чтобы начать строительство в 2020 году.

Глава региона также отметил, что если получится решить вопрос с документацией быстро, то «надо начинать выполнять строительные работы уже в этом году, необходимые деньги мы заложим в бюджет».

По словам заместителя директора Детско-юношеской спортивной школы Черняховска Натальи Праведниковой, ученики занимаются легкой атлетикой, баскетболом, футболом, греко-римской борьбой, самбо, дзюдо и показывают хорошие результаты. В школе занимаются 1650 ребят, есть призеры первенства СЗФО. При этом мест для занятий спортом недостаточно.

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