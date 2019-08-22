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На Украине туристы смыли паспорта в унитаз ради полета в Европу

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Фото: РИА Новости/Алексей Фурман
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Граждане Ирана смыли в унитаз паспорта в киевском аэропорту Борисполь, чтобы получить возможность улететь в Европу с поддельными документами. Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

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Отмечается, что туристы прибыли из Турции и через Украину направлялись в Армению. В киевском аэропорту сотрудники заметили, что вместо того, чтобы проследовать на следующий рейс, иранцы на продолжительное время закрылись в туалете.

«Вернувшись, они заявили, что паспортов у них нет, но осмотрев туалет, пограничники обнаружили остатки их документов», — цитирует сообщение контрольно-пропускного пункта «Страна.ua».

Как оказалось, в туалете некий иностранец за денежное вознаграждение должен был передать туристам поддельные паспортные документы и посадочные билеты на один из европейских рейсов. Однако этого не было сделано. В итоге иранцев вернут в Турцию обратным рейсом.

7 августа Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала самую путешествующую нацию в мире.

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