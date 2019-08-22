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Добыча угля увеличилась в Ростовской области почти на четверть

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В Ростовской области с начала 2019 года объемы добычи угля возросли на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает правительство региона.

В 2019 году в регионе добыли 3,4 млн т угля. Увеличение добычи стало возможным за счет появления высокопроизводительного горношахтного оборудования у предприятий, пишет RostovGazeta.

На территории Ростовской области находятся залежи высококачественного антрацита, который считается одним из лучших в мире и относится к суперантрацитам. Шахты обеспечивают углем Ростовскую область и весь юг страны в целом.

В начале августа сообщалось, что поставки российского угля на Украину в июне сократились на 85%. При этом эксперты полагают, что говорить о масштабном падении экспорта рано, так как часть угля была направлена обходным путем через Белоруссию.

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